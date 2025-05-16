Successos
Arrestat un conductor ebri en possessió de 14,6 grams d'haixix
El jove, de 21 anys, ha donat una taxa d'alcoholèmia de 0,94 i positiu en drogues
Un conductor ebri ha estat arrestat la matinada d'aquest divendres a Andorra la Vella per conduir sota els efectes de l'alcohol i per possessió de substàncies estupefaents. El jove, de 21 anys, ha estat sotmès a la prova d'alcoholèmia, en la qual ha donat una taxa de 0,94. Un cop detingut, i ja a les dependències policials, durant els escorcolls els agents han trobat 14,6 grams d'haixix. A més, se li ha efectuat la prova de tòxics, amb un resultat positiu.