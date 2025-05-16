Turisme
Andorra es promociona a Mèxic i Brasil com a destinació prèmium
Els visitants mexicans han augmentat un 19% aquest any i els brasilers, un 12%
L'oferta prèmium a Andorra ha estat promocionada aquesta setmana pel ministre de Turisme, Jordi Torres, en la visita a Sao Paolo, Brasil, i a Ciutat de Mèxic en trobades "per posicionar el Principat dins d'aquest segment de turisme qualitatiu" i consolidar el país com a destinació de referència d'aquesta oferta en els mercats emissors d'Amèrica Latina, segons informa Andorra Turisme. Torres ha presentat iniciatives com l'Andorra Selected, que reconeix "productes i serveis turístics que ofereixen una atenció i una imatge d'excel·lència" en el marc del pla d'accions internacionals de l'entitat.
El ministre ha destacat que els públics brasiler i mexicà "representen una prioritat estratègica per al turisme andorrà a l'hora d'obrir-se a nous mercats". I ha assenyalat que així ho demostren les xifres de visitants que indiquen que Andorra ha rebut 8.800 brasilers aquest any, un 12% més que el 2024, i l'increment de mexicans és del 19%, amb més de 1.500 turistes en quatre mesos del 2024. Torres ha ressaltat en les presentacions amb actors turístics que el Principat està evolucionant cap a una proposta cada cop més prèmium i ha assegurat que "el viatger llatinoamericà, cosmopolita i sofisticat, descobreix Andorra com una destinació europea d'alt nivell, on gaudir d'experiències úniques", segons recull el comunicat.