Andbank reforça el compromís amb l'esport amb la campanya 'Creadors de Progrés'
Aquesta acció s'alinea amb el propòsit de l'entitat de contribuir al progrés d'Andorra, també des de l'àmbit esportiu
Andbank presenta una nova edició de la campanya 'Creadors de Progrés', centrada en l'esport com a eix vertebrador, fent-la coincidir amb la celebració dels Jocs dels Petits Estats, dels quals és el patrocinador principal. L'entitat reforça el compromís amb el desenvolupament de l'esport al Principat, "una aposta constant al llarg dels anys que ara pren forma en una campanya que pretén fer visibles valors compartits entre Andbank i l'esport: esforç, disciplina, constància i treball en equip", diu el comunicat.
Sota el lema 'L'esforç d'avui és el progrés de demà' aquesta acció s'alinea amb el propòsit de l'entitat de contribuir al progrés d'Andorra, també des de l'àmbit esportiu. La campanya posa rostre i nom als valors, a través de protagonistes locals com 'Purito' Rodríguez, Irineu Esteve, Berta Miquel o les ciclistes d'Andona.