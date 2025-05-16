SOLIDARITAT
La 13a Cursa de la Dona vol assolir les 950 inscripcions
La 13a edició de la Cursa de la Dona, que tindrà lloc el 15 de juny, pretén batre el rècord de participants amb 950 inscripcions. La presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Mònica Codina, va celebrar ahir que el nombre de patrocinadors ha augmentat considerablement. “Estem contentes perquè és una cursa social, amb un objectiu concret, però també és una cursa per la igualtat. De fet, l’organitzem des de l’ADA, que és una associació feminista”, va assenyalar Codina, a més de destacar que han notat una major implicació de les empreses, que estan més sensibilitzades amb les polítiques d’igualtat per la necessitat d’haver elaborat els seus plans d’igualtat. La recaptació es destinarà a un projecte liderat pel SAAS que té com a objectiu valorar si la dieta mediterrània pot tenir un impacte positiu en la toxicitat dels tractaments de pacients amb càncer de mama.