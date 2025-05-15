HABITATGE
El terreny de la Massana se cedirà al juny
L’executiu planteja que les vivendes a preu assequible que es faran siguin modulars
La cessió del terreny de Costes de Giberga per part del comú de la Massana al Govern es formalitzarà el mes vinent. Així ho va anunciar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, després del consell de ministres. La parcel·la, de 2.394 metres quadrats i situada davant de la caserna de bombers, es destinarà a la construcció de 30 pisos de lloguer assequible, que haurien d’estar acabats el 2027.
Una de les opcions que s’estudien és la construcció d’un edifici modular de quatre o cinc plantes. Aquesta tipologia permet reduir terminis i s’ha convertit en una aposta del Govern, que ja l’ha fet servir en altres projectes, com ara a la Borda Nova 2 o a l’avinguda del Pessebre, a Escaldes.
Els edificis modulars combinen una base de formigó amb blocs prefabricats de fusta, que es dissenyen a Andorra i es construeixen a l’estranger per després ser muntats al país. Casal va destacar que aquesta fórmula va estar validada per l’estudi tècnic encarregat pel Govern, que va corroborar que “s’està treballant en la bona direcció”.
Fase 2 del Pessebre
El consell de ministres també va aprovar la licitació de la segona fase de les obres dels pisos de lloguer assequible ubicats al número 60 de l’avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany. Aquesta nova fase inclourà els treballs d’arquitectura i les instal·lacions d’aigua, electricitat i sistemes d’emergència.
L’actuació començarà a la tardor, un cop acabin les obres de la fase 1, iniciades aquest mes de maig, que se centren en la construcció de l’estructura de fusta i altres elements estructurals. La previsió és que l’edifici, que tindrà 34 pisos d’entre una i tres habitacions i cinc estudis, estigui finalitzat a la tardor del 2026.
Roureda de Sansa
El Govern va determinar els preus públics dels habitatges assequibles situats al carrer Roureda de Sansa, 8, i carrer Bonavista, 9, a Andorra la Vella. Es tracta d’un immoble de 14 pisos. Els lloguers mensuals oscil·laran entre els 464,31 i els 723,14 euros, amb un preu de referència de 10,42 euros per metre quadrat.
Els habitatges tenen diverses tipologies. El més petit fa 44,56 metres quadrats i compta amb una habitació doble, un bany, cuina i sala-menjador; el més gran arriba als 69,40 metres quadrats i disposa de dues habitacions, a més d’un traster assignat a cada vivenda.
El preu final que pagaran els adjudicataris dependrà dels seus ingressos i es podrà ajustar lleugerament a l’alça o a la baixa. L’oferta pública per optar als pisos encara no s’ha obert, però es publicarà pròximament al BOPA.
Renúncies a Canillo
Quatre persones que havien estat adjudicatàries de pisos de lloguer assequible a l’antic Hotel Pellicer de Canillo van renunciar a l’habitatge. Segons l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), aquests pisos es van tornar a adjudicar a persones inscrites al registre general, encara que no haguessin manifestat la voluntat de participar en aquest procés específic.
Els nous adjudicataris van ser seleccionats seguint el barem de puntuació establert, i els preus del lloguer oscil·len entre els 494 i els 823 euros, segons la renda de cada sol·licitant.