REPORTATGE
‘Streamer’, també en català
El Govern licita la campanya per afavorir l’idioma oficial a l’entorn digital; quatre setmanes i un acte central, la trobada de creadors de contingut.
Diu l’article 27 de la Llei de la llengua pròpia i oficial que “les administracions públiques han d’adoptar les mesures adequades per afavorir, impulsar i fomentar l’ús de la llengua oficial a les xarxes socials” i, més endavant, l’article 34, que correspon a les administracions “coordinar-se per establir i aplicar mecanismes de planificació lingüística que incloguin campanyes i altres actuacions específiques per afavorir l’ús de la llengua oficial en àmbits en què és insuficient”. I obeint el mandat legislatiu i prèvia consulta al gabinet jurídic del Govern per esclarir que “tenint en compte que la llei parla de mesures entenem que no es refereix únicament a un desplegament reglamentari, sinó que podria tractar-se d’altres tipus d’actuacions com programes o campanyes”, és que el Govern licita una iniciativa que, com ja es va avançar la setmana passada, tindrà com a eix central una trobada de creadors de contingut en català.
El Govern destina 35.000 euros a la iniciativa en pro de l’idioma propi
S’hi destinen 35.000 euros per a una iniciativa d’una durada de quatre setmanes, els dos darrers dies de la qual seran els reservats per a l’esdeveniment d’streamers, youtubers o influencers. Malgrat la nomenclatura popularitzada en anglès, del que es tracta és de reunir aquells, d’Andorra i de fora, que hagin triat el català per comunicar i que validin el missatge “que hi ha una comunitat digital dinàmica amb un públic, i que expressar-se en la llengua pròpia pot aportar un valor afegit d’autenticitat, credibilitat i capacitat de connectar amb els seguidors”, segons recull el plec de bases del concurs. La participació també ha de ser productiva per als mateixos creadors: “El contacte i l’intercanvi poden inspirar-los i refermar-los en el convenciment que l’ús del català té una veta de mercat.”
L’adjudicatari haurà de dissenyar l’organització de la trobada, seleccionar els participants partint de l’objectiu que es persegueix, programar activitats de diàleg i reproduir-les en plataformes i xarxes socials. S’hauran de preveure accions de dinamització i difusió complementàries per promocionar la congregació digital, prèvies i també simulatànies. I tenint en compte que es busca promoure el català com a llengua vàlida en l’entorn digital, Política Lingüística –el departament encarregat de fer el seguiment de l’encàrrec– demanarà a l’acabament la mesura de l’impacte de la proposta a les xarxes socials.