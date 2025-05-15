Estadística
El salari medià se situa en 2.121 euros al març
El nombre de persones assalariades és de 47.988
El salari medià del març, segons les dades avançades pel departament d'Estadística, se situa en els 2.121,49 euros, una xifra que suposa un augment del 6,2%, respecte al mes de març avançat de l'any anterior. El nombre de persones assalariades és de 47.988, que representa un creixement del 2,5% respecte al mateix període de 2024. La massa salarial ha incrementat un 7,3% i se situa en 132,15 milions d'euros. Pel que fa al salari mitjà ha experimentat una pujada del 4,6% fins a situar-se en els 2.753,90 euros.
El salari medià al febrer, segons les dades semidefinitives publicades per Estadística, ha crescut un 2,5% respecte al mateix mes de l'any 2024 i se situa en 2.047,75 euros. El salari mitjà és de 2.563,70 euros, xifra que representa un augment del 2,2% respecte al febrer de l'any anterior. Les dades mostren una pujada del 2,4% de les persones assalariades, que se situa en 48.103, amb una massa salarial de 123,32 milions d'euros.