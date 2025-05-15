COEX
Reoberta la circulació al port de Cabús després del tancament hivernal
Els treballs previs a la reobertura han inclòs labors de desbrossament i neteja per tal de garantir la màxima seguretat dels usuaris
El Cos de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) d’Andorra ha informat que ahir es va reobrir a la circulació el Port de Cabús, després del tancament habitual durant la temporada d’hivern.
Els treballs previs a la reobertura han inclòs labors de desbrossament i neteja per tal de garantir la màxima seguretat dels usuaris. Segons ha detallat el COEX a través de les seves xarxes socials, els operaris han treballat intensament durant els darrers dies per fer els respectius treballs de desbrossament que han permès l'obertura.
El COEX ha aprofitat per recordar que les tasques de manteniment són constants, amb l’objectiu d’oferir unes carreteres "el més netes i segures possible".