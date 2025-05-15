Eleccions
La llista d'Eva Font obté vuit dels onze membres del comitè d'empresa del SAAS
Un total de 683 persones han votat per elegir el comitè d'empresa, el que representa el 59,08% dels 1.158 del cens
La llista encapçalada per la infermera d'urgències, Eva Font, ha aconseguit vuit dels onze membres del comitè d'empresa del SAAS, a les eleccions que han tingut lloc aquest dijous a la sala d'actes del recinte hospitalari i a El Cedre. Un total de 683 persones han votat per elegir el comitè d'empresa, el que representa el 59,08% dels 1.158 del cens, ha informat el SAAS. Al migdia ja havien votat 595 empleats, el 51,47% del cens. Des del passat 5 de maig, els quasi 1.200 treballadors cridats a les urnes han tingut la possibilitat d’emetre el seu vot de manera anticipada. Segons dades avançades ahir per la direcció del SAAS, s’han recollit 277 vots anticipats, la qual cosa representa prop del 24% del cens total.
Els col·legis electorals han obert a les 8 hores i han tancat a les 18 hores, quan s'ha procedit al recompte dels vots. Un cop fet l'escrutini s'ha format el comitè d'empresa, format per Eva Font, Miquel Rey (USdA), Núria Quinquillà, Manuela Matambo, Motserrat Nazzaro, Victor Garcia, Mireia Casanovas, Sònia Gallego (USdA), Aderito Charrua, Josep M. Farràs i Sergi Joval (USdA). Jennifer Gascón, Fèlix Santander (USdA), Jordi Presas (USdA) i Jordi Samsó (USdA) seran els suplents.
Des de la branca sanitària de l'USdA, que només ha aconseguit tres representants i tres suplents, s'ha fet autocrítica adduint que "no hem sabut transmetre les nostres reivindicacions en el to que la gent necessitava per tal de tenir més suport". Han titllat els resultats de "decebedors" i conviden a fer "una reflexió interna per aprendre de les decisions preses". També han felicitat als membres electes i els han desitjat "tots els encerts per conduir les negociacions del nou conveni i la defensa dels drets dels treballadors.
La direcció anima els treballadors a participar en les eleccions
La direcció va fer una crida a la participació als treballadors: “És fonamental per assegurar que les decisions que afecten el nostre entorn laboral reflecteixin realment les necessitats i aspiracions de totes les persones que formem part d’aquesta organització.” “Com més alta sigui la participació, més legítim i sòlid serà el comitè”, va insistir a través d’una nota interna.
Els nous representants dels treballadors hauran de negociar el nou conveni col·lectiu i aspectes clau, com ara la recuperació de la prima per objectius.