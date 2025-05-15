Habitatge
El preu del metre quadrat del pisos puja a 4.302 euros
El primer trimestre s’ha tancat amb un increment del 70,9% en les transaccions
El preu mitjà per metre quadrat dels pisos venuts durant el primer trimestre del 2025 ha augmentat fins als 4.302,4 euros, que representa una pujada del 5,1% en comparació amb els 4.093,4 euros del primer trimestre del 2024, i una disminució del 0,5% respecte al darrer trimestre de l’any anterior, segons ha publicat avui el departament d’Estadística. Les dades, assenyala el departament, s’han elaborat a partir d’informació del departament de Tributs.
D’altra banda, el primer trimestre de l’any 2024 s’ha tancat amb un increment del 70,9% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte al primer trimestre de l’any anterior, i també un augment del 6,9% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos, s’assenyala des del departament d’Estadística.
Béns immobles
Cal subratllar que pel que fa al nombre de béns immobles transmesos i segons la informació del departament de Tributs, han augmentat un 69,3% respecte al primer trimestre de l’any passat i que totes les tipologies presenten un creixement. Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un increment del 9,8% en el nombre de béns transmesos.
Respecte al valor d’aquests béns, cal destacar que ha incrementat un 72,9% respecte al primer trimestre de l’any 2024, amb un augment en totes les categories, La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un increment del 17,9%, assenyalen les mateixes dades.
Si es fa referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, tenim que ha augmentat en un 77,9% respecte al primer trimestre de l’any anterior. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos reflecteix un increment del 25,2%.