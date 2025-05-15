Estadística
El nombre d'aturats va augmentar a 245 inscrits al mes d'abril
Dotze persones rebien una prestació per desocupació
El nombre d'aturats ha augmentat durant el mes d'abril. Segons les dades publicades pel departament d'Estadística, el Servei d'Ocupació (SOA) tenia 245 inscrits en recerca de feina en tancar el mes, la qual cosa representa un augment del 2,9%, respecte a les 238 persones inscrites al febrer i un decreixement del 27,1% en comparació amb els 336 aturats de l'abril de 2024. La xifra de demandants en millora de feina era de 196, igual que el mes anterior i un 5,3% menys respecte a l'abril de l'any anterior.
El nombre total de llocs de treball oferts a finals d'abril arribava a 1.956, un 21,8% més respecte als 1.606 del mes anterior i un 10,2% menys que al mateix període de 2024 (2.177 ofertes). Ocupació tenia 83 demandants de serveis en acabar el mes de març. Estadística detalla que el total de demandants són de serveis en situació d'ocupació, aquesta xifra suposa una variació de l'1,2% respecte al mes anterior.
L'informe assenyala que 12 persones rebien la prestació econòmica per desocupació involuntària del Govern. Una xifra que no representa una variació respecte al mes anterior, i un 36,8% menys que al mateix mes de l'any passat.
Estadística exposa que durant el març s'han fet 8 contractacions mitjançant el SOA, i 11 mitjançant els programes de treball temporal. 58 registrats han trobat feina pels seus propis mitjans.