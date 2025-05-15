Societat
Més de 230 participants a la Diada Esportiva de la Gent Gran La Seu-Andorra
Una jornada d’activitat física, convivència i intercanvi cultural entre la gent gran del territori
La zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell ha estat l’escenari, aquest dijous 15 de maig, de la Diada Esportiva de la Gent Gran La Seu-Andorra 2025, una cita que ha aplegat més de 230 persones grans provinents tant del municipi urgellenc com del Principat d’Andorra.
La trobada, organitzada conjuntament per la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Ministeri d’Afers Socials del Govern d’Andorra, té com a objectiu promoure la pràctica de l’exercici físic mitjançant activitats lúdiques, així com fomentar els intercanvis socioculturals i esportius entre els participants.
Un gran ventall d'activitats i jocs tradicionals
La jornada ha començat al poliesportiu municipal amb la benvinguda institucional per part de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez; i la ministra andorrana d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín. Tots tres han destacat la importància de mantenir-se actiu i han celebrat l’actitud positiva i els hàbits saludables de la gent gran.
Tot seguit, la pista del poliesportiu s’ha omplert d’energia amb una classe col·lectiva de Zumba Gold, dirigida per Vanessa Cid, que ha comptat amb una gran participació, incloses les autoritats presents. A continuació, Anna Llorens ha dirigit una sessió de ioga per continuar la matinal esportiva.
La segona part de la jornada s’ha traslladat al camp de futbol municipal, on s’han celebrat els Games Plus, una sèrie de jocs tradicionals d’arreu d’Europa. Aquesta activitat ha comptat amb la col·laboració dels alumnes de l’INEFC-Pirineus, que han dinamitzat les proves.
Com a cloenda, els participants han compartit un dinar de germanor a la pista polivalent de la zona esportiva municipal, un moment per consolidar els vincles creats durant la diada. A la trobada també hi han assistit diverses entitats vinculades a la gent gran: el president de l’Esplai de la Gent Gran de la Seu d’Urgell, Guillem Enrech; el president i el vicepresident de la Federació de Gent Gran d’Andorra, Fèlix Zapatero i Antoni Berengueres, respectivament; i la presidenta de l’Associació de Gent Gran de Sant Julià de Lòria, Francesca Barbero.