RESULTAT ELECTORAL
Marrugat aposta per consolidar la Creu Roja
La nova presidenta de l’entitat celebra la confiança i considera que l’ONG surt reforçada
La Creu Roja surt refermada. Així valora Vicky Marrugat, la nova presidenta de l’ONG, la victòria de la seva candidatura continuista. Celebra la participació, no tan sols el suport de 317 electors, un 63,5% dels votants, sinó també els 182 vots a l’altra candidatura, encapçalada per Alexis Estopiñán, en unes eleccions “inèdites” a la història de l’entitat. Un total de 504 persones es van adreçar a les urnes, només un 11% dels 4.100 socis i 230 voluntaris convocats. “Només puc agrair-ho a tota la gent que va participar, independentment del seu vot, i especialment als qui van confiar en la nostra candidatura”, va expressar Marrugat al Diari. “Tractant-se d’unes eleccions no polítiques, és molt significatiu. Els socis i voluntaris s’han implicat”, va afegir.
Pel que fa als mateixos objectius de mandat, Marrugat va expressar la voluntat de consolidar la feina feta durant els darrers quatre anys, especialment des de l’etapa marcada per la pandèmia. En aquest sentit, va indicar que un dels focus prioritaris serà fomentar el voluntariat entre els joves de 18 a 30 anys, un col·lectiu amb poca presència actual a l’entitat. També va subratllar la necessitat de reforçar l’equip del comitè de direcció i donar continuïtat als projectes destinats a la gent gran, un altre col·lectiu vulnerable. “Un dels reptes clau és tirar endavant el projecte de l’Hotel Parapa”, va assegurar Marrugat, afegint que tenen un full de ruta complet i que treballaran amb “responsabilitat i transparència”.
CRÍTIQUES AL PROCÉS
“Molta gent no coneixia ben bé què és la Creu Roja ni els seus fonaments, que es basen en el voluntariat i l’ajuda humanitària. Les eleccions han servit perquè més ciutadans coneguin l’entitat”, va celebrar Marrugat, qui, qüestionada per l’increment sobtat de 730 socis, va assegurar que no pot “confirmar aquesta xifra ara mateix”. “No ha estat un increment tan gran en tan poc temps. Sí que és cert que hi ha hagut noves altes”, va reconèixer.
A més, Alexis Estopiñán, cap de llista de l’altra candidatura, va denunciar dimarts al Diari que hi va haver mancances en el procés, com ara que “no teníem accés a les llistes dels socis i voluntaris, mentre que l’altra candidatura tenia tota la informació”. Marrugat va desmentir aquestes afirmacions. “Cap candidatura va tenir accés a la llista de socis ni de voluntaris. Aquestes dades estan protegides per la normativa de privacitat. Es va fer una consulta al departament de Protecció de Dades del Govern, i es va determinar que no era possible compartir-les”, va defensar.
Pel que fa a les propostes de l’altra candidatura, Marrugat va afirmar que les van llegir i que la voluntat és reforçar la “feina feta”. “Nosaltres vam explicar que volem consolidar, no només obrir fronts amb projectes nous si no són factibles. S’ha de créixer de manera sostenible. Si hi ha necessitats humanitàries o socials, la Creu Roja hi participarà i escoltarà els agents implicats, tant públics com privats”, va explicar. Marrugat va expressar la seva satisfacció pel to respectuós entre les dues candidatures i va concloure que la Creu Roja en surt enfortida. “Treballarem per una entitat compromesa amb les persones i farem el que calgui per estar a l’altura”, va concloure.