Estadística
Les inversions estrangeres en immobles augmenten un 25,8% el 2024
L'import de les inversions foranies va ser de 378,5 milions, un creixement del 48% respecte al 2023
La inversió estrangera en immobles va augmentar un 25,8% el 2024, quan es van registrar 541, 111 operacions més que el 2023. El creixement del valor de les transaccions va ser del 48% en passar de 255,8 milions a 378,5 milions, segons publica Estadística. El servei argumenta que l'increment es deu, principalment, a l'entrada en vigor al febrer de l'any passat de la llei de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària, que fixa que els residents amb menys de tres anys al país també han de dur a terme aquest tràmit per adquirir un bé immoble i això eleva el còmput final de l'exercici.
Les sol·licituds d'inversió estrangera van augmentar un 28,5% el 2024, respecte al 2023. Pel que fa al volum d'inversió declarada, reflecteix una variació del 6,8% respecte al 2023 i se situa als 300,7 milions d'euros, segons informa el servei d'Estadística avui. L'informe destaca que les sol·licituds formalitzades, que corresponen a les autoritzades que s'han formalitzat davant un notari andorrà, van disminuir un 35% respecte al 2023, fet que representa 278 menys. Respecte al volum de la inversió formalitzada també decreix un 34,8%, situant-se als 150,9 milions d'euros l'any anterior.