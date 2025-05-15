MERCAT
Inaugurada la 15a edició dels Encants d’Unicef amb una bossa exclusiva
La inauguració de la 15a edició dels Encants d’Unicef, que enguany tindrà lloc a The Embassy fins demà, va comptar amb la presentació d’una peça única que se subhastarà al setembre durant un sopar de gala. Es tracta d’una bossa creada a partir d’una col·laboració artística entre la dissenyadora de bosses de Gala, Teresa Gala, i l’artista andorrana Ona Saumell.
Els fons recaptats es destinaran al projecte solidari de Madagascar, que consisteix en la reconstrucció d’uns ecopobles del sud del país que es troben afectats pel canvi climàtic. L’objectiu és igualar les xifres de l’any passat.