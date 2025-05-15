EMPRESA
Impuls Jove connecta més de mil estudiants amb el mercat laboral
El programa Impuls Jove, promogut per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) amb el suport d’Andorra Recerca+Innovació (AR+I), ha assolit una xifra rècord amb 1.038 joves inscrits i 101 empreses registrades a la seva plataforma digital. L’eina, accessible via web i aplicació mòbil, facilita la connexió entre estudiants d’entre 16 i 25 anys i permet crear un perfil personalitzat per apuntar-se a ofertes de feina temporal, principalment als sectors dels serveis, la tecnologia, la banca i la comunicació, per cobrir els llocs durant l’estiu i en diverses èpoques de l’any que les empreses necessiten personal. La incorporació d’algoritmes d’intel·ligència artificial permet afinar la coincidència entre candidats i ofertes laborals perquè les corporacions trobin el perfil adequat.
Després d’una enquesta realitzada l’octubre passat, s’han implementat millores d’usabilitat i rendiment, com ara la rapidesa de càrrega de l’aplicació mòbil i la pàgina web, així com la possibilitat que les empreses conservin els currículums dels aspirants per a futures convocatòries de selecció de personal.
La Cambra valora positivament els resultats i destaca el paper del programa com a eina imprescindible en la dinamització del mercat laboral juvenil, facilitant la primera experiència professional i oferint a les empreses una via per detectar i captar talent local.