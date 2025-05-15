Balanç
Govern destaca la feina feta en habitatge social en els dos primers anys de la IX legislatura
Xavier Espot destaca que "posem al centre a Andorra i la seva gent"
El Govern ha destacat l'increment del parc públic d'habitatges de lloguer assequible, que compta amb 68 pisos actualment i que es preveu que arribi a 500 a finals de 2027, quan fa dos anys que va iniciar la IX legislatura. En un vídeo publicat a les xarxes socials, l'executiu es congratula d'haver augmentat el salari mínim un 30%, passant dels 1.050 euros el 2019 als 1.447,33 euros el 2025. El Govern també recorda la inversió feta a l'hospital, "on des del gener s'ofereix el tractament integral del càncer de mama", així com que el 75% de les accions previstes al Pla integral de salut mental "han estat iniciades, es troben en curs o ja han estat enllestides".
El retorn de les pintures murals de Sant Esteve, o la compra de la fàbrica de tabac de CATSA a Sant Julià, són dues de les accions que posa en valor el Govern en matèria de cultura, on també destaca la protecció de la llengua, amb l'aprovació de la llei del català. "Volem una Andorra més pròspera, tant des del vessant econòmic com social, amb una economia més diversificada, amb més valor afegit, i amb una societat més cohesionada i amb una qualitat de vida més gran", ha apuntat el cap de Govern, Xavier Espot.