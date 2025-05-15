AUDIOVISUAL
El Festival Ull Nu engega la 12a edició
El certamen obre portes amb una programació en què Luxemburg és el protagonista
Andorra la Vella va donar ahir el tret de sortida a la 12a edició del Festival Ull Nu, que compta amb Luxemburg de país convidat. La inauguració va tenir lloc al Teatre Comunal, amb la projecció del llargmetratge Breathing Underwater, del director Eric Lamhène, una obra que ja va destacar al Luxembourg City Film Festival (LuxFilmFest) i que marca l’inici d’una col·laboració cultural entre ambdós certàmens.
La presència del país es deu al fet que es commemoren 30 anys de relacions diplomàtiques entre el Principat i el Gran Ducat, i la cita cinematogràfica s’ha integrat dins l’agenda diplomàtica cultural amb la implicació directa del ministeri d’Afers Exteriors.
A l’acte inaugural van assistir representants institucionals de pes, com ara el cònsol honorari de Luxemburg a Andorra, Gilles Serra; la directora general d’Afers Exteriors, Eva Palacios, i la coordinadora artística del LuxFilmFest, Chiara Lentz. Un cop finalitzada la projecció, el públic va participar en un col·loqui amb el director, Eric Lamhène, i la directora de fotografia, Rae Lyn.
En els pròxims dies, es projectaran quatre curtmetratges més de cineastes luxemburguesos al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Demà es podrà veure Oizys, de Rari Matei (18.30 hores), i It will not end you, de Lucie Wahl (20.00 hores). Dissabte serà el torn d’Arman and Elisa, de Kiyan Agadjani (16.00 hores), i Ce qui reste, de Céline Schlesse (19.30 hores).
També s’organitzaran altres activitats paral·leles, com ara la taula rodona El porno com a arma: desig i dissidència a l’audiovisual, que tindrà lloc demà a les 20.30 hores al mateix centre o la presentació del curtmetratge Miss Universo, de Juana Dolores, dissabte a les 18 hores. El cap de setmana es completarà amb instal·lacions artístiques i lumíniques als carrers, així com concerts i propostes musicals per al públic familiar.