Andorra Recerca + Innovació
Exposició itinerant sobre la flora del Pirineu pel Dia Internacional de la Biodiversitat
La mostra es podrà veure al llarg del carrer Prat de la Creu, davant de l'edifici administratiu del Govern i en algunes escoles del país
Andorra Recerca + Innovació (AR+I) organitza una exposició itinerant, anomenada 'La Flora del Pirineu' per commemorar el Dia Internacional de la Biodiversitat. La mostra, que compta amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i el Comú d'Andorra la Vella, es podrà veure al llarg del carrer prat de la Creu i davant de l'edifici administratiu del Govern i en algunes escoles del país.
La directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, assenyala la importància de "la divulgació i sensibilització del medi natural" que permet "potenciar l'estima i la preservació del patrimoni natural". L'exposició "convida a reflexionar sobre la importància de preservar la diversitat biològica per garantir l'equilibri dels ecosistemes i del planeta", destaca la investigadora de l'AR+I, Meritxell Dalmau.
L'exposició està formada per una trentena de làmines amb fotografies de diferents espècies florístiques característiques de les muntanyes del Principat i del conjunt del Pirineu. Des d'aquest dijous ja es poden veure les lones divulgatives en el primer dels espais pels quals viatjarà la mostra.