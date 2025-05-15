Govern
Exposició fotogràfica sobre l’olimpisme per celebrar els 30 anys de relacions entre Andorra i Grècia
La mostra s'ha inaugurat aquesta tarda i es podrà visitar fins al dia 22
El vestíbul del Ministeri de Cultura, situat a l’antic Hotel Rosaleda, acull des d’aquesta tarda i fins al 22 de maig l’exposició fotogràfica L’ideal olímpic i la treva, 776 aC - 2024, 2800 anys d’història. La mostra, de caràcter públic, ret homenatge a l’esperit olímpic i reivindica els valors universals de pau, solidaritat i respecte dels drets humans.
Amb un recorregut visual i cronològic, l’exposició ofereix una visió completa de la trajectòria dels Jocs Olímpics, des dels seus orígens a l’antiga Grècia fins a l’actualitat. Panells informatius i imatges d’arxiu permeten explorar el vincle entre l’olimpisme i la treva olímpica, un missatge que es manté plenament vigent en el context internacional actual.
L’acte inaugural ha comptat amb la participació de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’ambaixadora de Grècia a Andorra, Aglaia Balta. Aquesta iniciativa s’emmarca dins la commemoració dels 30 anys de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Grècia, que se celebra aquest dissabte, 17 de maig.
La ministra Tor ha remarcat que la relació entre ambdós països s’ha caracteritzat pel respecte mutu i per compartir “una visió comuna dels valors europeus i mediterranis: la pau, el diàleg i la cultura com a pilars essencials de convivència”. La mostra té un significat especial atesa la proximitat dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, que es disputaran a Andorra a partir del 26 de maig.
Participació a l'IberoFest 2025 a Estònia
Paral·lelament, Andorra també ha tingut presència internacional a l’IberoFest 2025, el festival cultural que, des del 2014, acull a Estònia diverses manifestacions artístiques dels països iberoamericans.
En aquesta edició, s’ha projectat als cinemes Sõprus de Tallinn el documental Boris Skossyreff: L’Estafador que va ser rei, dirigit pel cineasta andorrà Jorge Cebrián. La pel·lícula aborda la insòlita història de Boris Skossyreff, el personatge que va arribar a autoproclamar-se rei d’Andorra.