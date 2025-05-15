SAAS
Salut vol aconseguir una donació entre 10 i 20 còrnies a l'any
Govern ha signat un conveni per fer que Andorra sigui un país referent en les donacions
Donar còrnia per donar visió. Aquest és el nom del programa que s'ha presentat aquesta tarda per part del Ministeri de Salut i que té com a objectiu que el país sigui un dels donants potencials de còrnia.
El conveni l'han signat Salut, el Banc de Sang i Teixits, l'Hospital Clínic de Barcelona i el SAAS que busca promoure amb l'obtenció de teixits i el seu enviament i tractament al Bang de Sang i Teixits de Catalunya que els conservarà fins que es trasplantin. "Andorra és una societat implicada en les donacions. Una prova són les campanyes de donació de sang que són un èxit", ha explicat la ministra de Salut, Helena Mas, que ha afegit que hi ha "una demanda alta per ser donants" i estima que pot "haver-hi una donació d'entre 10 i 20 còrnies a l'any quan el programa sigui conegut per la societat civil".
Els professionals del SAAS s'encarregaran de l'extracció i la tramitació per la donació de còrnia que serà gratuïta i confidencial. "Aquest és un programa que té gran rellevància per l'impacte que té cap a les persones, perquè pot permet restaurar totalment o parcialment la visió de les persones que reben aquesta còrnia", ha matisat Mas.
Un procediment que s'iniciarà en el procés de tramitació, on es donarà un fulletó informatiu a les famílies i es revisarà que no existeixi, en vida, oposició a la donació i es demanarà consentiment a la família del donant mitjançant una entrevista. A partir d'aquesta entrevista i les dades obtingudes, s'avaluarà el compliment seguint els criteris de donació del Centre de Donacions de l'Hospital Clínic, i si l'avaluació és favorable es procedirà a l'extracció i a la restauració del cos. Després s'efectuarà l'enviament de còrnies al Banc de Sang i Teixits que els conservarà fins a la seva trasplantació.
"És una donació que té contraindicacions absolutes mínimes, que són, per exemple, l'edat, que comprèn entre els dos i els 85 anys", ha explicat el director assistencial de la SAAS, Marcos Gutiérrez, que ha afegit que "no ens tanquem als 85 anys, això depèn de la qualitat de la còrnia".
Tothom pot ser donant i el que pot limitar la donació són lesions prèvies de l'úlcera, cicatrius, malformacions com el queratocon i les distròfies i la cirurgia corneal prèvia. La cirurgia s'ha de valorar en un segon termini la seva validació. Infeccions com la queratitis herpètica, l'activa o altiva limiten la donació i tumors com el retinoblastoma o el melanoma ocular, també ho fan. Els processos oncològics no limiten del tot, segons cada cas.
Les malalties oncològiques-hematològiques limiten la donació, com les infeccions o riscs de UVIH i hepatitis, i les sèpsies actives de virus i herpes com els efectes de refracció, la miopia, l'estigmatisme o la permetropia en la població general no tenen per què ser una contraindicació.
Qui vulgui ser donant de còrnia pot demanar informació al mail: cornia@saas.ad o trucar al número de telèfon 871555 des de les nou del matí fins a les tres de la tarda, on s'activarà una bústia on es donarà resposta a les peticions de les persones interessades.
Andorra: País donant
Les donacions al país van començar amb les de sang i el 2012 es va iniciar la donació del cordó umbilical, per la qual s'han produït 1609 donacions. En aquest sentit, hi ha 161 cordons criopreservats i s'han dut a terme un total de set trasplantaments. El 2018 es va regular el marc jurídic del procés de donacions amb la llei 34/2018 que va regular els principis, les condicions per donar les cèl·lules, el teixit i els òrgans humans i el 2021 es va crear tot el circuit per totes les persones que vulguin ser donants de medul·la òssia. Aquest 2025 ha estat l'any de la creació del circuit per la donació de còrnia.
"El següent pas serà la donació multiteixits i després treballarem per la donació d'òrgans", ha afegit Mas que ha remarcat que "Andorra és un país altruista".