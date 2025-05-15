VA TRACTAR SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC
Un centenar d’alumnes, a la Jornada de les ciències
El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats va organitzar ahir la XXIV Jornada de les ciències amb l’objectiu d’engrescar l’esperit crític dels joves i que reflexionin al voltant d’una qüestió d’actualitat vinculada al món científic. El canvi climàtic va ser el tema escollit en aquesta edició. Un centenar d’alumnes van prendre part en l’activitat, juntament amb dotze professors de l’escola andorrana de batxillerat, el col·legi espanyol María Moliner, el Lycée Comte de Foix i el col·legi Sant Ermengol. La proposta educativa pretenia dinamitzar les assignatures de biologia, matemàtiques, i física i química, i permetre a professors dels tres sistemes educatius treballar plegats i compartir experiències educatives.
El científic Javier Cacho va ser l’encarregat d’inaugurar la jornada amb una conferència adreçada als mestres amb el títol Cuidar l’Antàrtida és protegir el planeta.