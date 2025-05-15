AFERS EXTERIORS
Andorra referma el compromís amb els valors del Consell d’Europa a Luxemburg
Andorra va tornar a refermar el seu compromís amb els principis fonamentals del Consell d’Europa en el marc de la 134a sessió del comitè de ministres, celebrada ahir a Luxemburg amb la participació dels 46 estats membres. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va intervenir per posar de manifest la defensa de la democràcia, els drets humans i l’estat de dret.
Tor va citar les paraules del cap de Govern, Xavier Espot, en recordar que “davant les temptacions actuals de l’unilateralisme i el retrocés evident en el respecte dels drets humans, de l’estat de dret i de la democràcia, hem de mantenir-nos mobilitzats i fidels a les nostres conviccions”. La ministra va reiterar el suport incondicional del Principat a la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna, així com al seu dret a una pau justa i duradora basada en el dret internacional.
Durant la seva intervenció, la ministra va anunciar la contribució d’Andorra al pla d’acció per a Ucraïna. Tor va donar suport al registre de danys i a la proposta de creació d’un tribunal especial per al crim d’agressió. Tor també va expressar el suport a la iniciativa per protegir el medi ambient a través del dret penal.