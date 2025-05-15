Solidaritat
La 13a Cursa de la Dona aspira a assolir les 950 inscrites
La prova recollirà fons per a un estudi del SAAS
La 13a edició de la Cursa de la Dona, que tindrà lloc el proper 15 de juny, pretén batre el rècord de participants amb 950 inscrites. Així ho ha comentat aquest dijous la presidenta de l'Associació de Dones d'Andorra (ADA), Mònica Codina, qui ha celebrat que enguany el nombre de patrocinadors ha augmentat considerablement. "Estem contentes perquè és una cursa social, amb un objectiu concret, però també és una cursa per la igualtat. De fet, l’organitzem des de l’ADA, que som una associació feminista", ha assenyalat Codina, mentre destacava que han notat una major implicació de les empreses, que potser estan més sensibilitzades amb les polítiques d’igualtat per la necessitat d’haver elaborat els seus propis plans d’igualtat.
Durant la presentació, que també ha comptat amb la presència de la membre del servei d’Oncologia del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Esther Argilés, la consellera d’Esports d’Escaldes, Laura López, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, i el president de la Federació d’Atletisme, Josep Maria Missé, Codina ha remarcat que enguany, com ja es va fer l’any passat, el llaç del logotip de la cursa deixarà de ser rosa i passarà a ser de color préssec. "Aquest canvi respon a dues raons principals: d’una banda, recuperar l’essència original del símbol creat per Charlotte Haley, que va dissenyar el llaç en color préssec i es va oposar al seu ús comercial i, de l’altra, trencar amb la imatge edulcorada del càncer de mama associada al color rosa", ha puntualitzat la presidenta de l'ADA.
Per la seva banda, Missé –qui ha recordat que, tot i que es tracta d’una cursa pensada per al públic femení, els homes també hi poden participar sempre que ho facin acompanyant una dona– ha confirmat que es mantindran les dues distàncies i els mateixos circuits de l’any passat: 2,5 km i 5 km, tot i que podria haver-hi petits ajustos a causa de les obres. A més, el president de la Federació d’Atletisme ha anunciat una de les novetats destacades d’aquesta edició: la cursa de 5 km passarà a formar part del calendari oficial de curses com a prova puntuable per al Campionat d’Andorra. “Això implica que les corredores que vulguin competir i classificar-se han d’estar federades. Ara bé, amb l’objectiu de facilitar la participació, habilitarem llicències de dia gratuïtes per a les corredores que no estiguin federades, de manera que puguin competir igualment dins del campionat oficial”, ha puntualitzat Missé. També ha afegit que s’intentarà que tots els jutges de la prova siguin dones.
Pel que fa a la implicació institucional, els representants d’Andorra la Vella i Escaldes –per on passarà la cursa– s’han mostrat molt orgullosos de formar part del projecte. Les inscripcions, que ja estan obertes i es mantindran fins al 14 de juny, es poden fer a través del web oficial www.cursadeladonaandorra.org.
L'impacte de la dieta mediterrània en els tractaments oncològics
Aquest any, els diners recaptats de la cursa es destinaran a un projecte de recerca liderat pel SAAS, que té com a objectiu valorar si la dieta mediterrània pot tenir un impacte positiu en la toxicitat dels tractaments oncològics de pacients amb càncer de mama. “Si es confirma aquest impacte positiu, seria un factor clau per millorar els efectes secundaris dels tractaments, que, com sabeu, encara avui dia poden ser molt agressius per a les pacients. Amb aquest estudi, esperem obtenir resultats significatius que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les dones afectades”, ha destacat Argilés. Amb relació a aquesta qüestió, la membre del servei d’Oncologia del SAAS ha afegit que es tracta d’un projecte ambiciós amb un potencial científic important.