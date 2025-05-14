Afers Exteriors
Andorra referma el compromís amb els valors del Consell d'Europa al Comitè de Ministres de Luxemburg
La ministra ha reiterat el suport incondicional del Principat a la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna
Andorra ha tornat a refermar el seu compromís amb els principis fonamentals del Consell d’Europa en el marc de la 134a sessió del Comitè de Ministres, celebrada avui a Luxemburg amb la participació dels 46 estats membres. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha intervingut per posar de manifest la defensa de la democràcia, els drets humans i l’estat de dret.
Suport a Ucraïna i lluita contra la desinformació
Tor ha citat les paraules del cap de Govern, Xavier Espot, recordant que “davant les temptacions actuals de l’unilateralisme i el retrocés evident en el respecte dels drets humans, de l’estat de dret i de la democràcia, hem de mantenir-nos mobilitzats i fidels a les nostres conviccions”. La ministra ha reiterat el suport incondicional del Principat a la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna, així com al seu dret a una pau justa i duradora basada en el dret internacional.
Durant la seva intervenció, la ministra ha anunciat la contribució voluntària d’Andorra al Pla d’acció per a Ucraïna. Tor ha donat suport al Registre de Danys i a la proposta de creació d’un tribunal especial per al crim d’agressió. La lluita contra la desinformació i les ingerències estrangeres també ha estat un dels punts destacats de la intervenció d’Andorra, en què s’ha posat en relleu la participació activa del país en l’Any Europeu de l’Educació per a la Ciutadania Digital.
Compromís mediambiental
Tor ha expressat el suport d’Andorra a la iniciativa del Consell d’Europa per protegir el medi ambient a través del dret penal, tenint en compte la vulnerabilitat del país com a estat de muntanya. La ministra ha felicitat la presidència luxemburguesa pels resultats assolits, especialment en qüestions ambientals, i ha mostrat el suport andorrà a les prioritats de la futura presidència maltesa, centrades en la defensa dels drets dels infants i la joventut.
Conveni per protegir la professió d'advocat
Un dels moments més destacats de la sessió ha estat la signatura, per part de la ministra andorrana, del Conveni del Consell d’Europa per a la protecció de la professió d’advocat. Aquest tractat internacional, el primer d’aquestes característiques, busca garantir que els advocats puguin exercir la seva professió amb independència, lliures de qualsevol mena d’obstrucció, intimidació o ingerència indeguda. La signatura del conveni respon a la voluntat ferma d’Andorra de reforçar l’estat de dret i la bona pràctica judicial.