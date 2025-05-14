POLÍTICA
El PS portarà al Consell General la preocupació per la fractura social
Baró assenyala Espot, Marsol i Marín com a responsables de “la trencadissa”
El líder del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, va anunciar ahir que formularà una pregunta al Govern durant la sessió de control prevista per al pròxim 22 de maig, centrada en la “possible fractura social” i en la valoració que en fa l’executiu.
Baró va carregar amb duresa contra el cap de Govern, Xavier Espot, i també va assenyalar la ministra d’Economia, Conxita Marsol, i la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, a qui responsabilitza de la manca de resposta i de la fractura social que, segons afirma, travessa el país. Baró va apuntar a Espot com a “màxim responsable de la trencadissa social”. “Estem cansats de dir-los que hi ha una fractura social i no ens fan cas”, va lamentar el dirigent socialdemòcrata, que va avisar que, “si no es prenen mesures, haurem de començar a mobilitzar-nos com a societat”.
“Si no es prenen mesures, haurem de mobilitzar-nos com a societat”
Baró va insistir que la situació és “fràgil” i que moltes famílies es veuen forçades a marxar del país per la impossibilitat de sostenir el cost de la vida. “La ciutadania no pot viure i ha de marxar”, va afirmar, amb referència a l’augment dels preus i la pèrdua de poder adquisitiu, i va criticar que Demòcrates prioritza els interessos de les persones amb alt poder adquisitiu que arriben al país, deixant al marge la classe mitjana i la baixa.
A més, el president socialdemòcrata va aprofitar per denunciar la situació al centre penitenciari de la Comella, alertant que es podrien estar vulnerant drets fonamentals. “El Raonador del Ciutadà va dir que estem al fil de no respectar els drets humans”, i va reclamar a Espot i a la ministra Marín que actuïn amb urgència: “Han de començar a fer coses per canviar la realitat i escoltar la ciutadania, o arribarem massa tard.”