Habitatge
El preu del lloguer dels pisos de Roureda de Sansa oscil·larà entre els 464 i els 723 euros
L'edifici disposa de catorze habitatges amb catorze trasters
El preu públic fixat per al lloguer dels pisos assequibles de l’edifici situat al carrer Roureda de Sansa, 8, i carrer Bonavista, 9, a Andorra la Vella, oscil·larà entre els 464,31 i els 723,14 euros. L’immoble forma part del parc públic d’habitatge i consta de 14 pisos de diferents dimensions. El Govern, juntament amb l’Institut Nacional d’Habitatge, que n’assumeix la gestió arran del conveni signat, ha establert un preu de referència de 10,42 euros per metre quadrat.
Els habitatges presenten diverses tipologies. El més petit té una superfície de 44,56 metres quadrats i disposa d’una habitació doble, un bany complet, cuina i sala-menjador. El més gran fa 69,40 metres quadrats i compta amb una habitació doble, una d’individual, un bany, cuina i sala-menjador. Tots els pisos disposen també d’un traster assignat.
El preu final que abonaran els adjudicataris dependrà dels seus ingressos, de manera que pot variar tant a l’alça com a la baixa respecte al preu inicial establert. L'oferta per accedir als pisos de lloguer assequible encara no s'ha obert i es farà pública al BOPA.