Concert
La natura i la música obren el projecte educatiu de la Fundació ONCA
El 31 de maig tindrà lloc el primer concert al teatre de les Fontetes de la Massana
El projecte educatiu 2025 de la Fundació ONCA tindrà com a temàtica principal la natura i el medi ambient, combinada amb la música, amb l'espectacle El batec del bosc, de la companyia La Maquineta. El projecte té com a objectiu despertar l'interès entre els més petits i compartir experiències musicals en família. L'espectacle es durà a terme el dissabte 31 de maig al teatre de les Fontetes de la Massana, amb tres passis al llarg del matí. Les entrades es poden adquirir a través de la pàgina web de l'ONCA a un preu de 3 euros.