Mercat
Inaugurada la 15a edició dels Encants d'Unicef
L'entitat ha presentat un bolso exclusiu que es subhastarà al setembre
La inauguració de la 15a edició dels Encants d'Unicef, que enguany tindrà lloc a The Embassy fins al 16 de meig, ha comptat amb la presentació d'una peça única que se subhastarà al setembre durant un sopar de gala. Es tracta d'un bolso creat a partir d'una col·laboració artística entre la dissenyadora dels bolsos Gala, Teresa Gala, i l'artista andorrana, Ona Saumell.
Durant la inauguració, que ha comptat amb la presència de la col·laboradora principal de l’esdeveniment, Meritxell Marsà, de la presidenta d’Unicef Andorra, Marianela Vila, i diverses persones que s’han apropat per conèixer la nova selecció d’articles de segona mà d'Unicef per a dona, home i infants, així com equipament esportiu, decoració, joguines i marques de luxe a preus accessibles, s'ha recordat que, enguany, els fons recaptats es destinaran al projecte solidari de Madagascar, que consisteix en la reconstrucció d'uns eco-pobles del sud del país que es troben greument afectats pel canvi climàtic. "L'objectiu és finalitzar aquest any el projecte amb solucions sostenibles. Volem garantir l'accés a aigua potable i serveis bàsics per als infants, protegir la seva salut, la seva educació i els seus drets, i millorar la resiliència de les comunitats davant l'emergència climàtica" ha destacat Vila, afegint que durant els Encants també es realitzaran dues rifes: una amb bambes de Via Moda i una altra amb diversos regals, com massatges, o una targeta de cent euros de Pyrénées, entre d’altres.
Pel que fa als diners recaptats, Vila ha explicat que no s’han fixat objectius concrets, ja que és difícil fer previsions. Tot i així, ha apuntat que, si s'arribés a igualar la xifra de l'any passat —uns vuit mil euros—, estarien molt satisfetes. "Pel que fa a l’acollida, la tendència dels últims anys és que la gent vingui més repartida durant els tres dies. De moment, la resposta és bona, ja que tenim clients molt fidels que venen i, tot i que siguin pocs, gasten força diners, i això fa que la xifra final acabi pujant" ha celebrat la presidenta de l’organització, mentre afegia que els Encants són possibles gràcies a la solidaritat de totes les persones que fan donacions, participen i donen suport any rere any.