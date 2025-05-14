Cambra de Comerç
Impuls Jove supera els 1.000 inscrits i es consolida com a referent d'inserció laboral
La major part de les ofertes laborals es concentren en el sector serveis, però també s’han obert oportunitats en altres àmbits com la tecnologia, la banca i la comunicació
El programa Impuls Jove, liderat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), ha assolit els 1.038 inscrits, una fita que el consolida com una eina clau per a la inserció laboral dels joves al país. La plataforma, que té com a objectiu facilitar la connexió entre estudiants i empreses, compta actualment amb la participació de 101 empreses que ofereixen oportunitats laborals temporals a joves d’entre 16 i 25 anys.
Segons fonts de la Cambra, la iniciativa manté un creixement constant i desperta un interès creixent entre els estudiants, que cada vegada més opten per inscriure’s i aprofitar les possibilitats que els brinda aquesta borsa de treball.
A través de la plataforma digital els joves poden inscriure's a ofertes laborals temporals i les empreses poden publicar-les i gestionar les candidatures. Les ofertes es concentren en el sector serveis, però inclouen àmbits com la tecnologia, la banca i la comunicació. Des de la Cambra fan un balanç "satisfactori" d'aquesta iniciativa, amb un creixent interès dels estudiants per utilitzar la plataforma.
El funcionament d’Impuls Jove es basa en una plataforma digital que permet als joves inscriure’s a ofertes de feina temporal, mentre que les empreses poden publicar i gestionar les candidatures de manera senzilla i eficient.
La major part de les ofertes laborals es concentren en el sector serveis, però també s’han obert oportunitats en altres àmbits com la tecnologia, la banca i la comunicació, ampliant així les opcions per als estudiants que busquen una primera experiència laboral o compatibilitzar els estudis amb una feina. Des de la Cambra es fa un balanç “molt satisfactori” del funcionament de la plataforma.