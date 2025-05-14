Visites institucionals
El Govern i el comú d'Andorra la Vella s'inspiren en el model de mobilitat i urbanisme de Vitoria
La visita s’emmarca dins del procés de redacció del nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial de la capital
El Govern i el Comú d’Andorra la Vella han realitzat una visita institucional a la ciutat basca de Vitòria-Gasteiz per conèixer de primera mà les polítiques de mobilitat i urbanisme sostenible que han situat la capital alabesa com a referent europeu en la matèria. El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné; el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González; i el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, han encapçalat la delegació andorrana.
La visita s’emmarca dins del procés de redacció del nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) d’Andorra la Vella, amb l’objectiu de definir un model de ciutat més equilibrat, funcional i centrat en la qualitat de vida dels ciutadans. La trobada també s’ha integrat dins dels treballs tècnics liderats pel Govern, juntament amb els comuns de la Vall Central i de Sant Julià de Lòria, per definir el traçat del futur tramvia urbà lleuger del país.
Inspiració en la mobilitat basca
La primera part de la visita, centrada en aspectes ambientals, ha permès als representants comunals visitar el Centre d’Estudis Ambientals (CEA) i el centre d’interpretació Ataria, situats als Aiguamolls de Salburua, des d’on es gestiona l’Anell Verd. Aquesta infraestructura, reconeguda internacionalment, connecta espais naturals al voltant de la ciutat, promou la biodiversitat i afavoreix la mobilitat no motoritzada.
Un element clau del model de Vitòria-Gasteiz és la priorització de la mobilitat a peu, en bicicleta i amb transport col·lectiu, amb la implantació de superilles per a vianants i un sistema de transport públic eficient com el tramvia i el Bus Elèctric Intel·ligent (BEI).
Informació per al futur tramvia d'Andorra
En la segona part de la visita, la delegació andorrana ha mantingut una reunió de treball amb Izaskun Reyes, presidenta de Tuvisa, entitat gestora del transport públic de Vitòria, per analitzar el funcionament dels sistemes de transport segregat. Aquest intercanvi ha servit per extreure coneixements aplicables al futur tramvia urbà d’Andorra.
Finalment, els representants andorrans han estat rebuts per l’alcaldessa de Vitòria, Maider Etxebarria, amb qui han compartit experiències i visions sobre el desenvolupament urbà sostenible.