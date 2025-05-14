CONSELL GENERAL
Govern descarta facilitar el reagrupament
Espot creu que cal un model que garanteixi que la gent pugui mantenir les seves famílies
L’informe del Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, va encetar un debat al Consell General sobre la situació dels menors que es troben al país de manera irregular a causa de la manca de reagrupament familiar, així com sobre la immigració en general. Durant l’intercanvi de parers, el cap de Govern, Xavier Espot, va recordar que tots els menors que arriben al país tenen cobertes les seves necessitats “mèdiques, educatives i socials”, tal com estableixen la llei i els convenis internacionals.
El president de Concòrdia, Cerni Escalé, va demanar “limitar les quotes d’immigració i reduir els requisits per obtenir el reagrupament familiar”. L’objectiu d’Escalé amb aquesta mesura seria aconseguir “una població més estable i cohesionada, ja que necessitem famílies que se sentin a casa i no tinguin el neguit de marxar del país”, va explicar. Aquesta possibilitat, però, va ser descartada pel cap de Govern, que, tot i coincidir amb la necessitat de reduir les quotes d’immigració, va apuntar que cal mantenir “un nivell d’exigència suficient per fer el reagrupament”, per tal d’evitar caure “en una excessiva laxitud que faci que la família acabi en una situació de precarietat”.
L’opinió d’Andorra Endavant va ser més contundent. La presidenta suplent del grup parlamentari, Noemí Amador, va asseverar que, en relació amb aquesta problemàtica, “si Andorra mai havia tingut un problema amb la immigració il·legal, ara és una realitat”. Per aquest motiu, va demanar que no s’implanti un model d’immigració sense filtres i que es “talli d’arrel el problema amb responsabilitat, fermesa i sense demagògia”. “Demanem ordre perquè estimem el país i volem una Andorra ordenada”, va concloure la consellera general d’AE.
Menys hores a les cel·les
L’informe del Raonador també posava l’accent en la situació dels interns al centre penitenciari de la Comella i les hores que passen tancats, que de mitjana serien unes 20, segons va apuntar Cañada. La ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, va reconèixer que “aquest és un dels aspectes a millorar” i que el Govern està treballant en una solució.
Tot i això, Molné va considerar que l’afirmació de Cañada era “simplista” i va recordar que els reclusos tenen a la seva disposició diverses activitats físiques i mentals, així com accés a estudis i a formacions, a banda del règim de visites i trucades. Un conjunt d’iniciatives que fa que “molts interns passin fora de les seves cel·les més de cinc hores al dia”, va aclarir la ministra.