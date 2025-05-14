Cultura
Govern adjudica 250.000 euros en subvencions culturals a 79 projectes
El ministeri de Cultura ha destinat enguany 50.000 euros més que al 2024
EL Govern ha adjudicat 250.000 euros en subvencions culturals per a l'any 2025, a un total de 79 projectes que es desenvoluparan enguany. L'objectiu és "permetre al teixit cultural del país impulsar i emprendre projectes per seguir dinamitzant el sector". El ministeri de Cultura ha destinat 50.000 euros que el 2024.
Segons ha informat l'executiu, s'han rebut un total de 100 demandes, de les quals 79 han estat valorades positivament, inclòs l'ajut a la creació literària. També hi haurà tres entitats que rebran suport per part del ministeri a través d'un conveni de col·laboració. En aquest sentit, les subvencions han anat a 22 projectes en l'àmbit de les arts escèniques i la música, 19 per arts plàstiques i visuals, 19 per a activitats literàries i projectes editorials, així com l'ajut a la creació literària, 3 per a projectes per a divulgació cultural, 8 per a projectes culturals impulsats pels mitjans de comunicació privats i 8 per a la promoció exterior de les arts visuals i les arts escèniques.
Subvencions a favor de la biodiversitat i paisatge
El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha obert una convocatòria per la subvenció de projectes i actuacions en favor del coneixement, la preservació i la difusió de la biodiversitat i el paisatge. Els ajuts van destinats a entitats públiques o privades, particulars i associacions sense finalitat de lucre. El pressupost global per a les subvencions és de 30.000 euros, repartits entre els projectes seleccionats.