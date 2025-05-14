Cinema
El festivall Ull Nu inaugura la dotzena edició amb Luxemburg com a país convidat
Fins diumenge es duran a terme diverses activitats i projeccions de cinema
La dotzena edició del festival Ull Nu ha donat el tret de sortida aquest dimecres donant la benvinguda a Luxemburg, país convidat. Per aquest motiu, s'ha projectat el llargmetratge 'Breathing Underwater', del director luxemburguès Eric Lamhène al Teatre Comunal d'Andorra la Vella. Luxemburg és el país convidat amb motiu de la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques amb Andorra. En aquest sentit, conjuntament amb el ministeri d'Afers Exteriors, s'ha inclòs aquest esdeveniment a l'agenda diplomàtica cultural i a l’acte d’aquesta tarda hi han assistit Gilles Serra, el cònsol honorari de Luxemburg a Andorra, la directora general del ministeri d'Afers Exteriors, Eva Palacios, així com la coordinadora de la programació artística del LuxFilmFest, Chiara Lentz.
El festival s'allargarà fins diumenge
El festival tindrà lloc a Andorra la Vella fins diumenge i oferirà diverses activitats, a banda de les projeccions de cinema habitual, entre les quals destaquen una taula rodona sobre el porno, que tindrà lloc demà a les 20.30 hores, o una conversa entre l'actriu Juana Dolores i el politòleg Marc Simón, dissabte a les sis de la tarda.