Visites internacionals
Espot, Vives i Ensenyat assistiran a l'entronització del Papa Lleó XIV
El cap de Govern també participarà a la Cimera de la Comunitat Política Europea el 16 de maig a Tirana
El cap de Govern, Xavier Espot, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives i el síndic general, Carles Ensenyat, participaran a la missa d'entronització del Papa Lleó XIV, que tindrà lloc a la basílica de Sant Pere del Vaticà, aquest diumenge 18 de maig. La delegació andorrana, a més, estarà formada pel representant personal del copríncep francès, Patrice Faure; l'ambaixador d'Andorra a la Santa Seu, Carles Álvarez; i el bisbe coadjutor d'Urgell, Josep Lluis Serrano.
Abans, el 16 de maig, Espot viatjarà a Tirana per participar a la sisena Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE). La capital d'Albània reunirà 47 caps d'Estat i els màxims responsables de les principals institucions europees i internacionals. El CPE es tracta d'un fòrum de diàleg polític obert per a intercanviar idees, afrontar reptes comuns i acordar respostes coordinades. En la primera taula rodona que se celebrarà, participarà el cap de Govern, centrada en la seguretat i resiliència democràtica d'Europa, abordant la cerca de pau a Europa i en salvaguardar els processos democràtics d'ingerències.
Durant la Cimera de la Comunitat Política Europea, Xavier Espot tindrà l'oportunitat de mantenir reunions amb els seus homòlegs europeus per tractar diferents aspectes de les relacions bilaterals. El cap de Govern viatjarà juntament amb el secretari d'Estat per les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i amb l'ambaixador d'Andorra a la UE, Vicenç Mateu.