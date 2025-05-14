Obres
Entrada única a la policia pel carrer Ciutat de Sabadell
La reforma a l'edifici obliga a tancar temporalment l'accés per la carretera de l'Obac
L'accés al servei d'atenció al públic de la policia i al ministeri de Justícia i Interior només es pot fer pel carrer Ciutat de Sabadell durants uns dies, segons anuncia el cos de seguretat. L'entrada per la carretera de l'Obac a l'edifici administratiu ha quedat tancada temporalment per les obres de reforma que s'estan fent per millorar els espais d'atenció a la ciutadania.
La policia indica que s'ha habilitat una zona provisional per atendre al públic a la planta d'entrada pel carrer Ciutat de Sabadell i remarca que es manté el servei obert les 24 hores. El cos de seguretat recorda a més que els ciutadans poden acudir també als despatxos parroquials del Pas de la Casa, Encamp, la Massana i Sant Julià que atenen des de les 8.15 a les 16 hores, i recomanen trucar abans de fer-hi el desplaçament "per si hi ha modificacions horàries per qüestions de servei".