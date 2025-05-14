HABITATGE
Els propietaris es defensen: “No acceptarem ser criminalitzats”
L’APBI afirma que “en molts casos” lloguen per sota dels preus fixats pel Govern
L’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) va defensar-se ahir dels “recents atacs” rebuts, que no va atribuir a ningú, però que es referien a la Coordinadora per un Habitatge Digne. “Volem deixar clar que no acceptarem ser criminalitzats ni titllats d’especuladors per aquells que pretenen simplificar una situació complexa amb discursos populistes i fal·laços”, denuncia l’escrit.
Fan una crida al diàleg “lluny de discursos simplistes i demagògics”
El col·lectiu considera “profundament injust i irresponsable” que se’ls acusi d’especuladors “quan, durant dècades, hem invertit temps, recursos i esforços per crear i mantenir el parc immobiliari del Principat” i quan, asseguren, “en molts casos” els preus als quals lloguen les seves propietats estan per sota dels fixats pel Govern al parc públic. Defensen que la crisi actual és el resultat de múltiples factors, entre els quals destaquen la manca de planificació governamental o l’augment descontrolat dels costos de construcció, però en cap cas se’ls pots atribuir a ells. En aquest sentit, l’entitat rebutja qualsevol intent de convertir-los en “enemics” de la societat en un debat en què diuen que són “una part essencial de la solució”. Per aquest motiu, fan una crida a un diàleg “responsable i informat, lluny de discursos simplistes i demagògics, que només busquen dividir la societat i crear falsos enemics”. I es refereixen concretament a la trampa del fill: “Només una dada, 33 casos pendents de verificar sobre 25.000 pisos llogats. No per insistit moltes vegades en un argument es converteix en substancial.”
Rebutgen la proposa d’un registre de propietat públic
En el comunicat, l’APBI també rebutja la proposta de crear un registre de propietats públic, perquè consideren que es tracta d’una “amenaça directa als drets fonamentals de privacitat i seguretat dels ciutadans”. Creuen que el registre només serviria per “assenyalar els propietaris com si fossin culpables d’un crim”.