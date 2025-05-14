TREBALL
Dos-cents joves s’apunten a la recerca de feina per a l’estiu
El Consell Econòmic tractarà aquesta setmana la quota de temporada
La trobada laboral d’estiu organitzada per a joves interessats en una feina durant les vacances va reunir ahir prop de 200 joves en recerca de feina i 24 empreses participants, un 20% més que en l’edició de l’any passat. “El que pretenem és donar una mica de resposta i incentivar les persones joves d’aquest país perquè tinguin la seva primera experiència laboral o puguin signar un contracte durant la temporada d’estiu, fora del seu període lectiu”, va explicar el secretari d’Estat d’Economia i Treball, Jordi Puy. Les ofertes eren de l’àmbit del comerç, el turisme, l’hostaleria o la restauració, però també la construcció. La previsió governamental era que fruit de la trobada es tanquin unes cinquanta contractacions. En paral·lel, s’havia elaborat una enquesta de satisfacció per conèixer les inquietuds dels participants amb l’objectiu de dissenyar polítiques actives d’ocupació més adaptades a les necessitats dels joves.
La previsió era tancar una cinquantena de contractacions
Puy va indicar que ara mateix hi ha més de 1.400 ofertes de feina actives i que el servei d’Ocupació compta amb uns 250 inscrits. “L’economia andorrana funciona bé i les necessitats de contractació de les empreses són altes”, va manifestar. Per respondre a la demanda de mà d’obra de temporada s’aprovarà una nova quota d’estiu, que es treballarà en el marc del Consell Econòmic i Social que se celebrarà aquesta setmana.