Projecte de llei
Demòcrates proposa rebaixar les sancions a les empreses que no compleixin la llei d'accessibilitat
El grup parlamentari ha presentat 22 esmenes que es discutiran en comissió
El grup parlamentari Demòcrates ha proposat una rebaixa de sancions, a la meitat del seu import actual, per les petites i mitjanes empreses que no compleixin la llei d'accessibilitat. Les infraccions molt greus passarien dels 100.000 euros als 50.000 euros, i les greus es reduirien fins als 25.000 euros. A més, el període per tramitar aquests plans d’accessibilitat s’incrementaria a 3 anys, respecte dels 2 inicials.
Demòcrates ha proposat aquest migdia 22 esmenes per alleujar el cost que suposa per a les empreses aplicar el pla d'accessibilitat. En particular, les conselleres generals Carol Puig i Meritxell Alcobé han remarcat que les petites i mitjanes empreses són el destinatari principal de les modificacions, ja que la "càrrega seria desproporcionada". Entre aquestes, destaca la modificació de l’article 6 perquè si un negoci o servei no pot garantir l’accessibilitat, quedi "exempt dels requisits". "Cal discutir-ho en comissió, però la voluntat és que es tinguin en compte els ingressos del local, el cost que suposaria la reforma i les característiques físiques de l’espai que farien impossible modificar-lo", ha matisat Puig durant la roda de premsa.
Aquestes modificacions, però, segons ha aclarit Alcobé, no haurien d’afectar el cor de la llei. "El projecte fa millores destacables i ens apropa a una societat més justa", ha expressat Alcobé. Puig ha afegit que les esmenes han tingut en compte "les associacions que treballen diàriament amb persones amb discapacitat", però també la perspectiva dels propietaris i "els petits empresaris, que són més vulnerables".