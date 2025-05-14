Govern

Un centenar d'alumnes participen en la XXIV Jornada de les ciències dedicada al canvi climàtic

Professors i estudiants han pogut treballar de forma conjunta en tallers interdisciplinaris que han abordat diferents aspectes de la crisi climàtica

La XXIV Jornada de les ciènciesSFGA/JAViladot

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Un centenar d'alumnes han participat en la XXIV Jornada de les ciències centrada en el canvi climàtic, organitzada pel ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. L’activitat ha comptat amb la participació d’alumnes i docents de l’Escola Andorrana de batxillerat, el Colegio Español María Moliner, el Lycée Comte de Foix i el Col·legi Sant Ermengol. Professors i estudiants han pogut treballar de forma conjunta en tallers interdisciplinaris que han abordat diferents aspectes de la crisi climàtica des de les assignatures de biologia, matemàtiques, química i física.

El científic Javier Cacho ha inaugurat la jornada amb una conferència sota el títol 'Cuidar l'Antàrtida és protegir el planeta' sobre les amenaces que pesen sobre aquest ecosistema a causa del canvi climàtic. A la tarda, tornarà a oferir una xerrada oberta al públic, que serà un recorregut per les expedicions que es van anar acostant a la Antàrtida quan es compleixen dos-cents anys del seu descobriment. La ponència tindrà lloc a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany a les 19:30 hores.

tracking