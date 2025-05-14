Govern
Un centenar d'alumnes participen en la XXIV Jornada de les ciències dedicada al canvi climàtic
Professors i estudiants han pogut treballar de forma conjunta en tallers interdisciplinaris que han abordat diferents aspectes de la crisi climàtica
Un centenar d'alumnes han participat en la XXIV Jornada de les ciències centrada en el canvi climàtic, organitzada pel ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. L’activitat ha comptat amb la participació d’alumnes i docents de l’Escola Andorrana de batxillerat, el Colegio Español María Moliner, el Lycée Comte de Foix i el Col·legi Sant Ermengol. Professors i estudiants han pogut treballar de forma conjunta en tallers interdisciplinaris que han abordat diferents aspectes de la crisi climàtica des de les assignatures de biologia, matemàtiques, química i física.
El científic Javier Cacho ha inaugurat la jornada amb una conferència sota el títol 'Cuidar l'Antàrtida és protegir el planeta' sobre les amenaces que pesen sobre aquest ecosistema a causa del canvi climàtic. A la tarda, tornarà a oferir una xerrada oberta al públic, que serà un recorregut per les expedicions que es van anar acostant a la Antàrtida quan es compleixen dos-cents anys del seu descobriment. La ponència tindrà lloc a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany a les 19:30 hores.