Salut
La CASS augmenta el finançament de les ulleres i inclou les lents de contacte
L'actualització del reglament implicarà un reemborsament amb més freqüència
El Govern ha actualitzat el reglament del finançament públic per part de la CASS de les ulleres i altres dispositius òptics i, a partir de l'1 de juliol, augmentarà l'import de cobertura de les ulleres i, a més, hi inclourà les lents. Així ho ha fet saber aquesta tarda la ministra de Salut, Helena Mas, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Mas ha explicat que "aquesta actualització intenta aproximar els preus a la situació actual", tot i que no ha concretat les noves tarifes.
La modificació també inclou un reemborsament amb més freqüència, i l'actualització del període per finançar unes noves ulleres, que dels 0 als 6 anys serà cada any, fins als 21 cada 2 anys i a partir dels 21 cada 5 anys. "Cada vegada que hi hagi un canvi de diòptria o superior, la CASS finançarà el canvi d'ulleres, independentment de l'edat", ha apuntat Mas, explicant que també es finançaran altres ajudes terapèutiques com vidres amb filtres, polaritzats, fotocromàtics i prismes.
La ministra de Salut ha explicat que l'actualització "és causada per una revisió necessària del reglament, que no es feia des del 2009, i perquè tant la CASS com la ciutadania ens ho demanava".