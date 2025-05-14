Successos
Els bombers rescaten una persona atrapada en un ascensor de les torres d'Escaldes
L'incident s'ha produït al voltant de dos quarts de dotze del matí en una de les dues torres
El servei de bombers s'ha hagut de mobilitzar aquest matí per rescatar una persona que s'ha quedat atrapada en un ascensor en una de les torres d'Escaldes. L'avís, que ha saltat al voltant de dos quarts de dotze, ha estat donat per un veí de l'edifici, que ha confirmat que la persona tancada a l'ascensor es troba bé.
Els bombers han esperat el tècnic de l'ascensor perquè fes les tasques pertinents perquè tot tornés a la normalitat, i han tornat a la caserna.