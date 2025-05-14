Meteo
Avís groc per ruixats tempestuosos aquesta tarda
Es poden registrar intensitats d'entre 5 i 10 litres per metre quadrat en 30 minuts
El servei meteorològic ha activat un avís groc per ruixats tempestuosos entre les 15 i les 18 hores d'aquesta tarda. Els ruixats aniran acompanyats d'activitat elèctrica i, puntualment, poden registrar intensitats d'entre 5 i 10 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les temperatures mínimes d'avui no han superat els 5 graus a la capital o els -1 graus al Pas, mentre que les màximes s'enfilaran fins als 14 a 1.500 metres o 16 graus a Andorra la Vella.