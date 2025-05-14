CONSELL GENERAL
Andorra Endavant xoca al Consell per les indemnitzacions a les dones maltractades
Les prestacions econòmiques públiques destinades a les víctimes de violència de gènere van ser preses en consideració per assentiment, després que Andorra Endavant hagi decidit donar suport a la mesura i aprofitar el període d’esmenes per proposar-hi canvis, tot i que va deixar clar que no comparteix el sistema. Aquesta iniciativa, que s’aplicarà amb caràcter subsidiari, preveu que l’Estat pugui assumir el pagament de les indemnitzacions a les dones quan l’agressor no disposi de mitjans per fer-hi front.
Tot i compartir “l’objectiu d’erradicar la violència i protegir les víctimes”, el grup d’Andorra Endavant va expressar reserves sobre el mecanisme de finançament. Noemí Amador va defensar que no es pot “desresponsabilitzar els agressors”, seguint el discurs que el seu grup ha mantingut els últims dies.
En aquest sentit, AE va proposar alternatives, com ara la creació d’un fons alimentat amb les multes dels agressors solvents per finançar les indemnitzacions de les víctimes i evitar així carregar el cost sobre el pressupost públic. Tot i això, va anunciar el seu vot favorable a la proposició, ja que “malgrat les discrepàncies en el camí, volem arribar al mateix destí”, va explicar Amador.
En la rèplica, la resta del Consell va deixar clar que en cap cas s’està restant responsabilitat als agressors, sinó que l’objectiu és no deixar desemparada la víctima en aquelles situacions en què no sigui possible pagar una indemnització, sempre cobrant posteriorment els diners.