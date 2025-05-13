ESTADÍSTICA
Superàvit de més de 55 milions en el sector públic durant el 2024
Les despeses han arribat a 1.281,57 milions, un 8,9% més respecte de l’any anterior
L’execució pressupostària del sector públic durant el 2024 es va cloure amb un superàvit global, gràcies a un increment equilibrat d’ingressos i despeses, segons va informar ahir el departament d’Estadística. No obstant això, els darrers tres mesos de l’any reflecteixen un dèficit notable, tant en el resultat de gestió com en el pressupostari.
Durant l’exercici complet, la despesa conjunta dels subsectors institucionals va ser de 1.281,57 milions d’euros, un 8,9% més que el 2023. Els ingressos liquidats van ascendir a 1.337,01 milions, amb un augment del 8,7%. Aquest balanç va permetre un superàvit pressupostari de 55,44 milions d’euros, un 3,4% superior al de l’any anterior. També destaca el superàvit de gestió de 128,46 milions, un 35,9% més, i el de caixa, de 108,82 milions, un 45,2% més.
Si s’exclouen les transferències internes i els moviments de la CASS amb el fons de reserva de jubilació, la despesa executada es redueix a 1.146,70 milions i els ingressos a 1.188,82 milions, amb un superàvit operatiu de 61,77 milions, gairebé el doble que l’any anterior.
Tanmateix, l’evolució del quart trimestre del 2024 mostra un canvi de tendència. En aquest període es va registrar una despesa de 393,53 milions d’euros, mentre que els ingressos van caure fins als 291 milions (-5,9%), generant un dèficit pressupostari de 102,53 milions, un 46,6% més que el mateix trimestre del 2023.
Les despeses del trimestre se situen en 318,30 milions, amb uns ingressos de 248,33 milions. Això es tradueix en un dèficit net operatiu de 64,29 milions.
NOVA CAIGUDA GENERALITZADA EN EL PREU DELS CARBURANTS
Pel que fa a la comparativa dels preus mitjans dels primers quatre mesos de l’any respecte al mateix període de l’any anterior, cal destacar que hi ha un descens del preu del gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat del 7,6% i el 7,4%, respectivament.