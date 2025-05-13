PREGUNTES AL GOVERN
El PS vol informació sobre educació afectivosexual
La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha demanat al Govern plans, programes, propostes pedagògiques i altres documents que tinguin relació amb els continguts d’educació afectivosexual que actualment s’imparteixen als diferents nivells educatius dels centres escolars del sistema d’ensenyament andorrà. Vela vol conèixer com s’aborden temes que tenen relació amb aquesta temàtica, com ara el coneixement del cos, l’afectivitat, l’embaràs o les malalties de transmissió sexual.
També ha sol·licitat els currículums educatius en què s’inclou l’educació sexual als diferents nivells del sistema educatiu, on consten tots aquests continguts i documentació que expliqui les eines i els sistemes que el personal docent de les escoles utilitza i dona a les famílies dels estudiants per saber quan i com cal parlar de sexe amb els fills.