SAAS
La musicoteràpia continuarà present a la unitat de cures pal·liatives
La Fundació ONCA i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) van signar ahir un conveni per donar continuïtat a la col·laboració per a la musicoteràpia en la unitat de cures pal·liatives de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Durant la presentació, es va confirmar que, arran del resultat positiu dels més de 62 enquestats sobre la prova pilot, es continuarà treballant i impulsant la iniciativa. “Hem tingut resultats molt positius. Estem molt contents de poder ampliar el projecte durant tot el 2025”, va destacar el responsable del programa per a les persones de la Fundació ONCA, Joan Hernández. Així doncs, la iniciativa també preveu que es pugui realitzar un estudi científic per determinar amb més precisió quins són els efectes de la musicoteràpia en els pacients.
“La condició que posem és realitzar uns estudis científics sobre quina és la resposta pel que fa als símptomes físics i emocionals de la musicoteràpia”, va revelar el coordinador de la unitat de cures pal·liatives de l’hospital de Meritxell, Marc Pascual, incidint que això permetrà poder quantificar els resultats obtinguts, sigui de forma positiva o negativa.