Banca
MoraBanc Assegurances serà el nou patrocinador de la cursa de la Dona
La iniciativa solidària i esportiva tindrà lloc el juny a Andorra la Vella
MoraBanc Assegurances serà el nou patrocinador de la cursa de la dona d'Andorra, que es durà a terme el juny a Andorra la Vella. La directora de Negoci de MoraBanc Assegurances, Carlota Vallvé, i la presidenta de l’ADA han escenificat l’acord en una trobada a les oficines de l’asseguradora. Carlota Vallvé ha valorat la seva implicació en una cursa que "és molt més que un esdeveniment esportiu: és un espai de trobada, reivindicació i solidaritat que reuneix cada any centenars de corredores de totes les edats, amb un objectiu que suma molt a la societat, uns valors que compartim".