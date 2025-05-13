Banca

MoraBanc Assegurances serà el nou patrocinador de la cursa de la Dona

La iniciativa solidària i esportiva tindrà lloc el juny a Andorra la Vella

Carlota Vallvé, directora de Negoci de MoraBanc Assegurances i Mònica Codina, presidenta de l’ADA, a l’exterior de les oficines de MoraBanc Assegurances.MoraBanc

Redacció
Andorra la Vella

MoraBanc Assegurances serà el nou patrocinador de la cursa de la dona d'Andorra, que es durà a terme el juny a Andorra la Vella. La directora de Negoci de MoraBanc Assegurances, Carlota Vallvé, i la presidenta de l’ADA han escenificat l’acord en una trobada a les oficines de l’asseguradora. Carlota Vallvé ha valorat la seva implicació en una cursa que "és molt més que un esdeveniment esportiu: és un espai de trobada, reivindicació i solidaritat que reuneix cada any centenars de corredores de totes les edats, amb un objectiu que suma molt a la societat, uns valors que compartim".

