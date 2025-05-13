NOMENAMENT
Lorena Jordana, secretària d’Estat d’Afers Financers
Lorena Jordana Carmona va prendre possessió ahir com a secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, prenent el relleu de Noelia Souque. La secretària d’Estat, que formalment exerceix les seves funcions des de final de març, es fixa com a objectius reforçar la implicació activa d’Andorra amb els principals organismes internacionals, així com definir i coordinar el desenvolupament de la legislació financera del país, assegurant-ne l’alineació amb els estàndards internacionals. Alhora, pretén donar continuïtat a la tasca desenvolupada fins ara en la coordinació i impuls d’acords en matèria fiscal i monetària. El cap de Govern, Xavier Espot, va desitjar “molts encerts” a Jordana en aquesta nova etapa.
Jordana és doctora en Economia per la Universitat d’Andorra, graduada en Administració d’Empreses i amb màster en Dret Financer i en Economia Europea.