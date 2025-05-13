OBRES DURANT LA PRIMAVERA
La llacuna exterior de Caldea reobrirà a final de juny després de la reforma
La modernització de l’edifici ha de culminar amb l’obertura de l’hotel a la torre el 2026
Caldea, el centre d’oci termal d’Andorra, aprofitarà aquesta primavera per remodelar la llacuna exterior, que reobrirà a final del mes de juny. Aquesta segona fase d’obres arriba un any després que es reformés la gran llacuna central, i és una fase clau per al desenvolupament del projecte de transformació i modernització de l’edifici, que ha de culminar amb l’obertura de l’hotel a la torre l’any 2026.
Pel que fa a les obres a la llacuna exterior, el projecte arquitectònic ha tingut un doble objectiu, d’una banda, el d’ampliar la làmina d’aigua per crear una llacuna amb un espai de bany més ampli i confortable. I, de l’altra, apropa la natura a l’spa amb la introducció de zones de vegetació amb espècies autòctones al voltant de l’aigua que convertiran aquest espai en un veritable llac d’alta muntanya, enmig de la urbanitat. S’aconsegueix així crear un ecosistema que fomentarà el benestar dels visitants, amb espais per a la contemplació, que tenen la finalitat d’oferir-los una experiència que els connectarà amb la bellesa del paisatge andorrà. A la llacuna hi haurà llits d’hidromassatges i es construirà un bar aquàtic en què s’oferiran aigües saboritzades, smoothies, refrescs i xampany. Les obres de la llacuna exterior del centre termal les fa l'empresa Construccions Modernes.
La millora arriba després de la reforma de la llacuna central
Més obres
D’altra banda, aquesta primavera també es treballarà per construir un nou pediluvi d’accés a l’spa i uns banys i dutxes per als vestuaris més minimalistes i s’estan incorporant nous jocs a les tasses d’hidromassatge. En paral·lel, s’instal·larà una gran grua amb la qual s’iniciaran els treballs de substitució de la coberta de vidre de la torre on s’ubicarà l’hotel. El muntatge d’aquests nous finestrals de vidre ha de garantir una completa estanquitat i el màxim aïllament tèrmic i acústic de la torre. Per aconseguir-ho, s’instal·larà una bastida mòbil, en diferents fases, i en forma de cinturó, que es desplaçarà de dalt a baix de la torre, i que serà una de les estructures més impressionants mai instal·lades al sud d’Europa. Caldea comptarà aquí amb un equip tècnic d’excepció que ha construït imponents lluernaris, com ara el de la Terminal T4 o el de l’estació d’Atocha, ambdós a Madrid.
La inauguració de l’hotel a la torre es preveu per a mitjan estiu de l’any vinent
Les obres de l’hotel, un Adults Only que tindrà 39 habitacions dobles, finalitzaran amb els treballs d’interiorisme, els revestiments i les noves instal·lacions, i han de permetre inaugurar-lo cap a mitjan estiu del 2026.